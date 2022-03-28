أردوغان يؤكد في اتصال مع بوتين على ضرورة وقف إطلاق النار

المصدر: رويترز

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قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان إنه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي يوم الأحد ضرورة وقف إطلاق النار وتحسين الظروف الإنسانية في أوكرانيا عقب الغزو الروسي.

وأضاف المكتب في البيان الذي أعقب المكالمة "أشار أردوغان إلى أهمية وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام وتحسين الظروف الإنسانية في المنطقة".

وقال البيان إن الزعيمين اتفقا على أن تكون الجولة المقبلة لمحادثات لجنة السلام بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الأحد إن تركيا تدرك مدى الثقة والمسؤولية عندما يتعلق الأمر بعقد المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول.

وأضاف أوغلو على تويتر "نأمل أن تسفر الاجتماعات عن وقف دائم لإطلاق النار وتقود إلى سلام".

وفي وقت سابق يوم الأحد، قال المفاوض الأوكراني ديفيد أرخاميا إن الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا ستعقد في تركيا بين 28 و30 مارس.

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