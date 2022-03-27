تركيا: يجب التحدث مع روسيا للمساعدة في إنهاء حرب أوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية اليوم الأحد إن على تركيا والدول الأخرى التحدث مع روسيا للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن كييف بحاجة إلى مزيد من الدعم للدفاع عن نفسها.

وأضاف كالين خلال منتدى الدوحة "إذا أحرق الجميع الجسور مع روسيا، فمن سيتحدث معهم في نهاية المطاف... الأوكرانيون بحاجة إلى الدعم بكل الوسائل الممكنة حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم... لكن يجب الاستماع إلى الموقف الروسي بطريقة أو بأخرى".

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