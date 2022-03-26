أوكرانيا: الاتفاق على فتح 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين

المصدر: رويترز

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قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح عشرة ممرات إنسانية اليوم السبت لإجلاء المدنيين من مناطق مشتعلة على خطوط الجبهة في بلدات ومدن أوكرانية.

وأضافت في حديث للتلفزيون الحكومي أن المدنيين الذين يحاولون مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة سيتعين عليهم المغادرة في سيارات خاصة لأن القوات الروسية لا تسمح للحافلات بالمرور عبر نقاط التفتيش حول المدينة.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بالمسؤولية عن فشل فتح ممرات إنسانية في الأسابيع الأخيرة.

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