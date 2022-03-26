استطلاع للرأي: ماكرون يمكن أن يفوز برئاسة فرنسا في الجولة الأولى بتأييد 29%

المصدر: د ب أ

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أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "إيبسوس" ومؤسسة "سوبرا-ستيريا" لصالح قناة "فرانس إنفو" وصحيفة "لو باريزيان"، ونشرت نتائجه أمس الجمعة أن إيمانويل ماكرون يمكن أن يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الشهر المقبل بتأييد 29%، بانخفاض 5ر0 نقطة عن اليوم السابق، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

واحتلت مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبان المرتبة الثانية بنسبة 5ر18 % بانخفاض 5ر0 نقطة عن استطلاع اليوم السابق.

وأظهر الاستطلاع أن ماكرون يمكن أن يفوز على لوبان بنسبة 58% -42% في جولة الإعادة.

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