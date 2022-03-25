فرنسا تستدعي سفير روسيا بسبب رسم ساخر

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها استدعت السفير الروسي في فرنسا اليوم الجمعة بسبب ما نشرته السفارة على تويتر في وقت سابق واعتبرته باريس غير مقبول.

ونشرت السفارة الروسية في باريس رسما ساخرا أمس الخميس لجثة ممددة على طاولة وعليها كلمة "أوروبا" وراح أشخاص يمثلون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يثبتان إبرا فيها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان تلقته رويترز "هذه المنشورات غير مقبولة.

أوضحنا للسفير الروسي اليوم هذا الأمر... نحاول أن نبقي على قناة حوار مطلوبة مع روسيا وهذه الأفعال غير ملائمة بالمرة".

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