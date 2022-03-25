في خضم استعار الصراع العالمي.. كوريا الشمالية تعزّز ردعها النووي بصاروخ باليستي عابر للقارات

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن كوريا الشمالية اختبرت إطلاق "نموذج جديد" من الصاروخ هواسونغ-17 الباليستي العابر للقارات أمس الخميس، لتعزيز الردع النووي ضد "الإمبريالية الأمريكية".

كان هذا أول اختبار كامل لصاروخ باليستي عابر للقارات من جانب كوريا الشمالية المسلحة نوويا، منذ العام 2017.

وتشير بيانات الرحلة إلى أن الصاروخ حلق على ارتفاع أعلى ولمسافة أطول من أية تجربة سابقة لكوريا الشمالية قبل أن يسقط في البحر غربي اليابان.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على التجربة بشكل مباشر.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله "ظهور السلاح الاستراتيجي الجديد سيجعل العالم كله يدرك بوضوح مدى قوة قواتنا المسلحة الاستراتيجية مرة أخرى".

وقوبلت التجربة الصاروخية بإدانة من زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام حكومية صاروخا ضخما، يرتفع فوق عمود من اللهب من مركبة الإطلاق.

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