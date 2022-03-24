بعد تكهنات عن اختفائه.. أول ظهور لوزير دفاع روسيا

المصدر: رويترز

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ظهر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو فترة وجيزة في وسائل الإعلام الرسمية اليوم، ضمن اجتماع لكبار المسؤولين، بعد اختفائه عن الأنظار منذ نحو أسبوعين خلال أزمة أوكرانيا.

ويشرف شويجو، وهو حليف مقرب للرئيس فلاديمير بوتين، على العملية العسكرية في أوكرانيا، لكن الوزير لم يظهر على الملأ منذ 11 مارس، ما أثار تكهنات حول مكان وجوده.

وظهر شويجو (66 عاماً)، اليوم، على جزء من شاشة التلفزيون يظهر فيه كبار المسؤولين، في حين ظهر بوتين في الجزء الآخر متحدثاً إلى مجلس الأمن القومي الروسي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وذلك في لقطات بثتها وكالة الإعلام الروسية.

وبثت وكالة الإعلام الروسية لقطات مقربة لشويجو في الركن العلوي الأيسر من شاشة يشاهدها بوتين.

ولم يتضمن المقطع المصور أصواتاً كما لم يظهر شويجو في المقطع وهو يتحدث.

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