حلف الأطلسي: نخشى أن تختلق روسيا ذريعة لشن هجوم كيماوي في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الخميس أن روسيا ربما تكون بصدد محاولة لاختلاق ذريعة لاستخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا وذلك عن طريق اتهام الولايات المتحدة وحلفائها بأنهم يستعدون لشن مثل هذا الهجوم.

وأضاف للصحفيين بعد قمة لزعماء الحلف في بروكسل "نحن قلقون، جزئيا لأننا نرى هذا اللغط ونرى أن روسيا تحاول اختلاق ذريعة من نوع ما من خلال اتهام أوكرانيا والولايات المتحدة والحلفاء في حلف شمال الأطلسي بالاستعداد لاستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية" مردفا أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية ستكون له عواقب واسعة النطاق.

ومضى ستولتنبرج قائلا "هناك خطورة من أن (هجوما بالأسلحة الكيماوية) سيكون له أثر مباشر على الشعوب التي تعيش في دول حلف شمال ألأطلسي لأننا يمكن أن نرى التلوث، يمكن أن نرى انتشار المواد الكيماوية أو الأسلحة البيولوجية في دولنا".

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