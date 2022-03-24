الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوّت اليوم على قرار بشأن أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا اليوم الخميس.

ونظرا للعدد الكبير من المتحدثين، لم يتمكن جميع ممثلي الدول من الحديث أمام أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء.

والقرار المعني هو نص موجه بوضوح ضد روسيا قدمته أوكرانيا ويأمل دبلوماسيون غربيون أن يتم تبنيه بأغلبية كبيرة.

ولكن هناك أيضا اقتراح نص أكثر حيادية من جنوب أفريقيا لا يذكر موسكو كمعتد، الأمر الذي قد يتسبب في التصويت على المسودة الأولى.

في غضون ذلك، فشلت روسيا أمس الأربعاء في محاولتها لتمرير قرارها الإنساني الخاص بشأن الصراع في أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي.

ولم تحصل موسكو على الأصوات التسعة المطلوبة من هيئة الأمم المتحدة المكونة من 15 عضوا لتمرير هذا القرار.

ولم تنضم إلى روسيا سوى الصين للتصويت لصالح النص. وامتنعت الدول الـ 13 المتبقية عن التصويت.

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