مستشار لبوتين يترك منصبه ويغادر روسيا

المصدر: د ب أ

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نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصدرين مطلعين أن المبعوث الروسي لشؤون المناخ أناتولي تشوبايس قد ترك منصبه وغادر البلاد.

وأوضح المصدران أن قراره يأتي على خلفية معارضته للحرب الروسية على أوكرانيا.

ووفقا لبلومبرغ، فإن تشوبايس يصبح بذلك أعلى مسؤول يتخلى عن عمله بسبب الحرب.

وتشوبايس /66 عاما/ واحد من عدد قليل من الاقتصاديين الذين عملوا في حقبة التسعينيات وظلوا في حكومة الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، وحافظوا في الوقت نفسه على علاقات وثيقة مع المسؤولين الغربيين.

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