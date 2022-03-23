محاربون قدامى .. روسيا تمنح امتيازات خاصة لجنودها في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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سيتم تسمية الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا بأنهم محاربون قدامى ومنحهم امتيازات خاصة من قبل الدولة، طبقا لقانون صادق عليه البرلمان في موسكو اليوم الأربعاء.

وبموجب القانون الذي اقترحه مجلس الدوما الروسي من قبل حزب "روسيا الموحدة" الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين فإن هؤلاء الذين يخدمون في أوكرانيا يحق لهم الحصول على مدفوعات شهرية ومزايا ضريبية ورعاية صحية أفضل ووسائل نقل عام مجانية أو مخفضة.

ولدفع تكاليف ذلك تم تخصيص أكثر من خمسة مليارات روبل(حوالي 50 مليون دولار) لهذا العام وحده.

وتصف روسيا الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ حوالي أربعة أسابيع بأنها "عملية عسكرية خاصة"

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