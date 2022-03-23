ألمانيا تدعو إلى توزيع "عادل" للاجئين الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب أ

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دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى توزيع عادل للاجئين الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي، رافضة في الوقت نفسه مطالب بتحسين التنسيق عبر الحكومة الاتحادية.

وقالت الوزيرة في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء: "منذ اليوم الأول للحرب، ننسق استقبال ورعاية اللاجئين بشكل وثيق للغاية مع الولايات الألمانية"، مضيفة أن المستشار أولاف شولتس ناقش يوم الخميس الماضي الموضوع مرة أخرى مع رؤساء حكومات الولايات، مشيرة إلى أن دورات الاندماج واللغة مفتوحة بالفعل، كما أن الرعاية الطبية متوفرة والوصول إلى سوق العمل ممكنا، وقالت: "نحن في وضع أفضل بكثير مما كنا عليه خلال تدفقات اللاجئين السابقة".

وذكرت فيزر أن ضمان توزيع عادل للاجئين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي له الآن أولوية مطلقة، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود تضامن في استقبال اللاجئين في جميع دول الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الأمر يجب أن "يُنفذ من قبل الجميع معا"، موضحة أنها تطالب بذلك مع فرنسا وبولندا وستتشاور في الأمر مرة أخرى اليوم الأربعاء مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون إيلفا يوهانسون.

كما أعلنت فيزر أنها ستتحدث مع وزراء داخلية دول مجموعة السبع غدا الخميس حول "كيف يمكن للاجئين أن يجدوا الحماية في دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل كندا والولايات المتحدة واليابان".

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