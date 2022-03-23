الكرملين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير وفقاً للخطط

المصدر: د ب أ

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لشبكة "سي إن إن" إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير "وفقا للخطط بدقة".

وأضاف بيسكوف أمس الثلاثاء للشبكة الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحقق أهدافه في أوكرانيا "بعد"، لكن الأمور تسير كما هو مخطط لها.

كما كرر بيسكوف أن الجيش الروسي يستهدف "فقط أهدافا عسكرية وليست مدنية".

وتقول موسكو إن العملية الخاصة تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا ووقف ما تقول إنه إبادة جماعية ضد الروس في أوكرانيا.

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