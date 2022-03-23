زيلينسكي يخاطب قمة الناتو غداً

المصدر: د ب أ

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يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يلقي كلمة في قمة الناتو الخاصة غدا الخميس، وفقا لما قاله المتحدث باسمه.

وقال المتحدث سيرجي نيكيفوروف لوكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة "يونيان" أمس الثلاثاء إن زيلينسكي سوف يتحدث أمام الاجتماع في بروكسل عبر تقنية الفيديو.

يشار إلى أنه من المقرر أن يجري خلال القمة، التي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ودعم دول الناتو لكييف والمزيد من تعزيز الردع والدفاع ضد روسيا.

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