بايدن: بوتين يدرس استخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين إن الاتهامات الروسية بأن كييف تملك أسلحة بيولوجية وكيماوية زائفة، وتوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفكر في استخدامها في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولم يستشهد بايدن بأدلة على ما قاله.

وأضاف بايدن في حدث نظمته رابطة (المائدة المستديرة للأعمال) "ظهر بوتين بات إلى الحائط، والآن يتحدث عن حجج واهية جديدة منها، التأكيد على أننا في أمريكا لدينا أسلحة بيولوجية وكيماوية في أوروبا، وهذا ليس صحيحا".

ومضى يقول "إنهم يشيرون أيضا إلى أن أوكرانيا تملك أسلحة بيولوجية وكيماوية. وهذه علامة واضحة على أنه يفكر في استخدام كلتيهما".

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