ردّ ساخر من واشنطن على احتجاج موسكو على انتقادات بايدن الحادة لبوتين

المصدر: د ب أ

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علقت الخارجية الأمريكية على المذكرة التي قدمتها الخارجية الروسية، أمس الاثنين، للسفير الأمريكي احتجاجا على الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس:" أمر سخيف للغاية أن نسمع دولة تتحدث عن تصريحات غير لائقة، بينما تقوم هذه الدولة نفسها بارتكاب مذابح جماعية".

وأضاف أن الولايات المتحدة ترغب في الإبقاء على قنوات الاتصال بين واشنطن وموسكو، والإبقاء على البعثات الدبلوماسية في العاصمتين مفتوحة، مشيرا إلى أن تصرف الحكومة في موسكو يثير الشكوك حول ما إذا كان هذا الأمر محل اهتمام عند الجانبين.

كان بايدن وصف بوتين بأنه "مجرم حرب" ثم وصفه بأنه "ديكتاتور قاتل"، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها إن "مثل هذه التصريحات للرئيس الأمريكي، والتي لا تليق برجل دولة من مثل هذا المستوى الرفيع، تدفع العلاقات الروسية الأمريكية إلى حافة الانهيار".

كان بايدن قال في واشنطن يوم الخميس الماضي إن بوتين "ديكتاتور قاتل، وبلطجي خالص يشن حربا غير أخلاقية ضد شعب أوكرانيا". وقد انتقد الكرملين هذه التصريحات بشدة.

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