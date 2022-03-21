ترامب: هذا ما كنت سأفعله تجاه روسيا

المصدر: د ب أ

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كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن السيناريو الذي كان سيلجأ إليه تجاه روسيا في حال ظل في منصبه رئيساً لأمريكا.

وأوضح ترامب أنه كان سيردّ على التهديدات النووية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال غواصات أمريكية قبالة السواحل الروسية.

وقال السياسي الجمهوري، اليوم، في مقابلة مع محطة «فوكس بزينس»، إن بوتين «يقول إنهم قوة نووية، لكننا قوة نووية أكبر، وهو دائماً ما يستخدم كلمة نووي».

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها «أقوى غواصات تم بناؤها على الإطلاق».

وأكد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الأزمة في أوكرانيا، منوهاً بأن ما حدث ما كان ليحدث لو ظل هو رئيساً.

وذكر أنه كان يتعامل مع بوتين بشكل جيد خلال فترة ولايته، وشهد لبوتين بأنه يحب بلاده.

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