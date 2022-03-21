روسيا تحذّر من خطر كامن في البحر الأسود

المصدر: رويترز

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حذّرت وكالة المخابرات الرئيسة في روسيا من خطر كامن في مياه البحر الأسود.

وأوضحت الوكالة أن مئات الألغام جرفتها المياه إلى البحر الأسود بعد أن انفصلت عن كابلات تربطها بموانئ أوكرانية.

ونفت أوكرانيا تلك المعلومات، واصفةً إياها بأنها «مضللة» لمحاولة إغلاق جزء من البحر، الذي يشكّل شرياناً ملاحياً رئيساً لتجارة الحبوب والنفط ومنتجاته.

وقالت سلطة ميناء نوفوروسيسك، في مذكرة، إن الملاحة أصبحت مهددة في غرب البحر الأسود.

وذكرت وكالة الأمن الاتحادي الروسية (إف.إس.بي): «بسبب الطقس العاصف، انقطعت الكابلات التي تربط الألغام بالمراسي».

وأضافت: «بسبب الرياح وتيارات المياه، انجرفت الألغام في القطاع الغربي من البحر الأسود».

وأكدت أن نحو 420 لغماً انفلتت، وأن الألغام زرعتها القوات الأوكرانية.

وقالت أوكرانيا إن تحذير الوكالة خاطئ، وإنها ليس لديها أي معلومات عن ألغام انفلتت في البحر.

وقال فيكتور فيشنوف، نائب رئيس الإدارة البحرية الحكومية الأوكرانية: «هذه معلومات مضللة تماماً من الجانب الروسي».

وأضاف: «فُعل ذلك لتبرير إغلاق هذه المناطق من البحر الأسود».

وقالت البحرية الأوكرانية إنها وحدها التي يحق لها توجيه التحذيرات الأمنية بشأن الجزء الذي يخصها من البحر الأسود، واصفةً التحذير الروسي بأنه «قرصنة» معلوماتية.

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