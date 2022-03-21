قائد سابق للجيش البريطاني: لا يمكننا استبعاد نشوب حرب عالمية

المصدر: د ب أ

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قال قائد سابق للجيش البريطاني إنه "لا يستطيع استبعاد" أن يُشعل الصراع في أوكرانيا حربا عالمية ثالثة.

وأوضح الجنرال مايك جاكسون، رئيس هيئة الأركان العامة وقائد الجيش البريطاني سابقا أن الحرب الروسية الأوكرانية وضعت العالم في "منطقة مجهولة"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأشار مايك، الذي قاد الجيش خلال دخول قوات التحالف للعراق في عام 2003، إلى أن تصرفات موسكو تعني أن خطر نشر الأسلحة النووية قد ازداد.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن بعد بدء الحرب، وضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية وهي قوة تشمل عنصرا نوويا، في حال التأهب متهما الغرب باتخاذ مواقف "عدوانية" تجاه بلاده، في اليوم الرابع من الحرب بأوكرانيا.

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