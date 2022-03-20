البرلمان الباكستاني يجتمع هذا الأسبوع لسحب الثقة من رئيس الوزراء

المصدر: رويترز

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قال مكتب رئيس البرلمان الباكستاني اليوم الأحد إن البرلمان سيجتمع يوم الجمعة للنظر في اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان فيما قد يكون أصعب اختبار له منذ توليه السلطة عام 2018.

وكان تحالف من أحزاب المعارضة قدم طلبا بسحب الثقة من خان في وقت سابق هذا الشهر قائلا إنه فقد أغلبيته البرلمانية بعد انشقاق أكثر من 12 نائبا عن حزبه مما زاد من خطر وقوع اضطرابات سياسية في البلد المسلح نوويا.

وبموجب الدستور يتعين على رئيس مجلس النواب عقد جلسة خلال 14 يوما من تلقي طلب سحب الثقة وتنتهي المهلة يوم الاثنين.

لكن بيانا من مكتب رئيس مجلس النواب أفاد بأن الموعد تأجل بضعة أيام بسبب مؤتمر للدول الإسلامية تستضيفه إسلام اباد يوم 23 مارس.

وتلقي المعارضة باللوم على خان في سوء إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية. وينفي خان ذلك.

ولم يكمل أي رئيس وزراء باكستاني فترة ولايته.

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