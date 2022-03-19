الصين: مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان تصرف استفزازي وخطير

المصدر: رويترز

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وصف الجيش الصيني اليوم السبت مرور المدمرة الأمريكية رالف جونسون في مضيق تايوان يوم 17 مارس بأنه تصرف "استفزازي" من جانب الولايات المتحدة بعث برسالة خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان.

وقال متحدث باسم الجيش الصيني في بيان إن مثل هذا التصرف "خطير للغاية" مضيفا أنه تم وضع قوات لرصد مرور المدمرة رالف جونسون.

وتقول الصين إن تايوان أكثر القضايا حساسية وأهمية في علاقاتها مع الولايات المتحدة. وليس لواشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع تايبه لكنها أهم داعم دولي لتايوان وأهم مورد سلاح لها.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إن قضية تايوان تحتاج إلى أن تُعالج بشكل سليم من أجل تجنب أي تأثير سلبي على العلاقات الصينية الأمريكية.

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