بولندا تقترح فرض حصار تجاري على روسيا

المصدر: د ب أ

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دعا رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيسكي، إلى فرض عقوبات أشد صرامة للإتحاد الأوروبي ضد روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية "بي.إيه.بي" عن رئيس الوزراء قوله اليوم "السبت"، خلال زيارة إلى لوبيزوف، بالقرب من وارسو إن بلاده تقترح فرض حصار تجاري، يجب أن يدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن ذلك يجب أن يشمل حظر دخول السفن الروسية، التي تحمل سلعاً روسية للموانئ الأوروبية وحظر التجارة البرية.

وتابع أن مثل تلك الخطوة "ربما تجبر روسيا على النظر فيما إذا كان من الأفضل إنهاء تلك الحرب القاسية".

وكان مورافيسكي قد سافر إلى كييف، قبل بضعة أيام مع نظيريه التشيكي والسلوفيني، إظهاراً للتضامن مع أوكرانيا.

ومنذ بدء العمليات العسكرية الروسية، قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، عبر أكثر من مليوني لاجئي أوكراني الحدود إلى بولندا.

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