الصين تضع قواعد جديدة للرقابة على عقود شراء المعدات العسكرية

المصدر: رويترز

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين وضعت اليوم السبت قواعد جديدة للرقابة على عقود شراء المعدات العسكرية.

جاء الإعلان عن ذلك بعد يوم من اتصال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشا خلاله حرب أوكرانيا.

وخلال الاتصال حذر بايدن الصين من دعم هجوم روسيا على أوكرانيا. وقال بايدن أيضا إن على الصين، التي طالبت بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، أن تتخذ قراراتها الخاصة بها.

وقالت شينخوا دون التطرق إلى تفاصيل معينة إن القواعد الجديدة تهدف إلى تحسين الرقابة على عقود شراء المعدات العسكرية والتأكد من تسليم أسلحة جيدة النوعية إلى الجيش الصيني.

وتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 20 مارس.

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