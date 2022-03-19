بولندا تقترح فرض الاتحاد الأوروبي حظراً شاملاً على التجارة مع روسيا

المصدر: رويترز

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قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي اليوم السبت إن بولندا اقترحت على الاتحاد الأوروبي أن يفرض حظرا شاملا على التجارة مع روسيا وحثت على تشديد العقوبات على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

وأضاف مورافيسكي "تقترح بولندا إضافة حظر تجاري إلى حزمة العقوبات هذه في أقرب وقت ممكن، (بما يشمل) كلا ميناءيها البحريين... وكذلك حظر التجارة البرية. وسيؤدي قطع التجارة الروسية بالكامل إلى إجبار موسكو على النظر فيما إذا كان سيكون من الأفضل وقف هذه الحرب القاسية ".

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت الأسبوع الماضي على فرض حزمة رابعة من العقوبات على روسيا. ولم تكشف عن تفاصيل العقوبات، لكن الرئاسة الفرنسية قالت إنه سيتم إلغاء وضع روسيا التجاري "كدولة أولى بالرعاية".

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