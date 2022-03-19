تحطم طائرة حربية أمريكية على متنها 4 أشخاص شمالي النرويج

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت وسائل إعلام نرويجية أمس الجمعة، نقلا عن خدمات إنقاذ، أن طائرة حربية أمريكية على متنها أربعة أشخاص تحطمت في شمال النرويج.

وقالت إن الطائرة، وهي من طراز أوسبري في-22، كانت تشارك في تدريب لحلف شمال الأطلسي عندما تم الإبلاغ عن اختفائها في الساعة 17:26 بتوقيت غرينتش.

وكان مقررا أن تهبط الطائرة، التي كانت في طلعة تدريبية في الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش. وكانت حالة الجو سيئة في المنطقة.

وقال متحدث باسم المراكز المشتركة لتنسيق الإنقاذ إنه لم يُعرف مصير من كانوا على متن الطائرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز