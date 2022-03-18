بلغاريا تطرد 10 دبلوماسيين روس

المصدر: د ب أ

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أعلنت بلغاريا 10 دبلوماسيين روس أشخاصاً غير مرغوب فيهم، اليوم، ليصل إجمالي الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم بلغاريا منذ 2019 إلى 21.

وذكر بيان من وزارة الخارجية في صوفيا أن أنشطة الدبلوماسيين العشرة كانت غير متسقة مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وتلقى الدبلوماسيون الروس أوامر بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

وذكرت الوزارة أنه تم إخطار السفيرة الروسية لدى بلغاريا إليونورا ميتروفانوفا.

وجاء القرار فيما يعتزم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بدء زيارة للبلاد تمتد يومين.

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