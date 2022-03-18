الكرملين يوضح سبب الانقطاع المفاجئ لحديث بوتين

المصدر: رويترز

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كشف الكرملين السبب الحقيقي وراء الانقطاع المفاجئ للبث أثناء حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين، اليوم، أن مشكلة فنية كانت وراء الانقطاع المفاجئ لكلمة بوتين في ملعب لوجنيكي المزدحم في موسكو بمناسبة الذكرى الثامنة لضم شبه جزيرة القرم.

كان التلفزيون الرسمي في روسيا قد قطع فجأة بث خطاب بوتين، الذي كان يشيد فيه بما تصفه روسيا بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وبشجاعة الجنود الروس، وبدأ في إذاعة أغانٍ وطنية يتم عرضها في هذا الحدث بدلاً من ذلك.

وأذاع التلفزيون بعد ذلك الخطاب كاملاً، الذي انتهى بعد لحظات من مغادرة بوتين المسرح، في حين كان آلاف الحضور يلوِّحون بالعلم الروسي في الاستاد الذي تبلغ سعته 80 ألف شخص.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسوف قوله إن مشكلة فنية في أحد أجهزة الخوادم (السيرفرز) تسببت في انقطاع البث.

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