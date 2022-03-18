موسكو: حوالي 43 ألف مدني إضافي فروا من ماريوبول

المصدر: د ب أ

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قالت وزارة الدفاع الروسية أن حوالي 43 ألف مدني إضافي وصلوا إلى بر الأمان من مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة.

وقال الميجور جنرال ميخائيل ميزينتسيف في موسكو مساء أمس الخميس إنه بالإضافة إلى ذلك تم تسليم 134 طنا من الإمدادات الإغاثية إلى المواطنين يوم الخميس، بما في ذلك أدوية وأغذية.

وتنفي روسيا مرارا الاتهامات الأوكرانية بأنها تستهدف مدنيين.

وتنفذ روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي بهدف "نزع سلاح" البلاد وتطهيرها من المناهضين للروس" النازيون الجدد".

واتهم ميزينتسيف "القوميين الأوكرانيين" بإغلاق ممرات الهروب وعدم السماح للأشخاص المسالمين بالمرور خلالها. وقال إن هدف الجانب الأوكراني كسب الوقت للحصول على مساعدة من الغرب.

ووفقا لميزينتسيف، فإن موسكو وافقت أمس الخميس على مقترح من كييف بإنشاء 9 ممرات إنسانية إضافية في المدن المحاصرة ومراقبة وقف إطلاق النار.

ويوجد مثل هذه الممرات في العاصمة كييف، وفي خاركيف ثاني أكبر مدينة في شرق البلاد، بما في ذلك طريق إلى روسيا، وفي سومي، وفي جيتومير وفي زابوريجيا.

ولطالما اتهمت أوكرانيا روسيا بتدمير ممرات الفرار.

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