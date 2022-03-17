أوكرانيا تدعو «نستله» إلى وقف أعمالها في روسيا

المصدر: د ب أ

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دعا رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، المدير التنفيذي لشركة نسلته السويسرية مارك شينايدر، إلى إعادة النظر في قرار الشركة بمواصلة بعض عملياتها في روسيا، ما يعزز الضغوط بشكل علني على أكبر شركة للمواد الغذائية في العالم، بحسب ما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وعلَّقت «نستله» صادرات المنتجات غير الأساسية، مثل القهوة نسبريسو ومياه سان بليجرينو، إلى روسيا، ولكنها لا تزال تقدم للسكان بعض السلع الضرورية، مثل أغذية الأطفال والحيوانات الأليفة.

وشكَّلت روسيا مصدراً لـ1.7 مليار فرنك سويسري (1.8 مليار دولار) من عائدات الشركة العام الماضي، بواقع 2% من إجمالي الإيرادات.

وقال شميهال إن شنايدر لم يظهر «تفاهماً»، لكنه عبر عن أمله بأن تغير الشركة السويسرية مسارها قريباً.

وجاء تصريح شميهال في تغريدة عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، مستشهداً بردود تدعو إلى مقاطعة منتجات «نستله»، وتُظهر ضغوطاً متنامية على الشركة متعددة الجنسيات التي تواصل عملياتها في روسيا.

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