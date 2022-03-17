ستولتنبرج: حلف الأطلسي عازم على منع تصعيد الحرب في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الخميس إن الحلف عازم على منع تصعيد الحرب في أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس "حلف شمال الأطلسي يتحمل مسؤولية منع تصعيد هذا الصراع أكثر. سيكون ذلك أكثر خطورة ويسبب المزيد من المعاناة والموت والدمار".

وأضاف أنه يرحب بجهود المستشار الألماني للتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بما في ذلك الاتصالات المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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