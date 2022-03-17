إصابة 3 سفن بنمية بهجوم روسي في البحر الأسود وغرق إحداها

المصدر: رويترز

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قالت السلطات الملاحية في بنما أمس الأربعاء إن ثلاث سفن ترفع علم البلاد أصيبت بصواريخ روسية في البحر الأسود منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الشهر الماضي.

وأضافت في بيان أن واحدة من هذه السفن غرقت، لكن دون الإبلاغ عن ضحايا.

ولم يرد الجانب الروسي على تلك الادعاءات حتى الآن.

وكشف تقرير لـ"راديو بنما"، أن 10 سفن تحمل علم هذا البلد لم تتمكن من مغادرة البحر الأسود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقل الراديو عن نورييل أرايز المسؤول مدير السلطة البحرية في بنما قوله إن "هناك ما بين 200 و300 سفينة في نفس الوضع كالتي تحمل العلم البنمي لم تتمكن من مغادرة البحر الأسود".

ولفت إلى أن معظم السفن عبارة عن ناقلات تتولى نقل جميع أنواع المواد الخام مثل الحبوب والأسمدة والأسمنت وخام الحديد وكلوريد الصوديوم والخشب.

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