مقتل شخصين جراء زلزال فوكوشيما اليابانية

المصدر: د ب أ

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لقي شخصان على الأقل حتفهما جراء الزلزال الذي بلغت قوته 3ر7 درجة على مقياس ريختر والذي ضرب مقاطعة فوكوشيما اليابانية مساء أمس الأربعاء.

وتوفي رجل ستيني في فوكوشيما، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. كما لقي رجل مسن حتفه في مياجي المجاورة نتيجة للزلزال.

وتم الإبلاغ عن ارتفاع لمنسوب المياه بنحو 30 سنتيمترا على الساحل.

وتضم المقاطعة محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، التي انهارت بعد تسونامي في العام 2011.

وأبلغت شركة تيبكو المشغلة للمحطة عن "عدم وجود أي أمور غير طبيعية"، وقالت إنها لم تشهد "أي تقلبات كبيرة".

وقال مسؤولون حكوميون إن المضخات التي تستخدم لإبقاء العناصر المشعة المستهلكة تحت الماء توقفت عن العمل لفترة وجيزة لكن أعيد تنشيطها منذ ذلك الحين.

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