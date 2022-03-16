بوتين: محاولة الغرب الهيمنة على العالم لن تنجح

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن الغرب لن ينجح فيما وصفه بمحاولته للهيمنة على العالم وتقطيع أوصال روسيا.

وأضاف بوتين في اليوم الحادي والعشرين من الحرب على أوكرانيا أنه إذا كان الغرب يعتقد أن روسيا ستتراجع، فإنه لا يفهم روسيا جيدا.

وتابع قائلا إن سياسة الغرب طويلة المدى تتمثل في إبقاء روسيا تحت السيطرة وإن عقوباته الاقتصادية على روسيا يشوبها قصر النظر.

وذكر أن الدول الغربية تريد إلحاق الضرر بكل أسرة روسية من خلال العقوبات، واتهم الغرب بالضلوع في حملة إعلامية غير مسبوقة على بلاده.

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