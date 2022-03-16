هذه الفرصة تبددت.. سفير أوكرانيا في ألمانيا: وساطة شرودر "فشلت تماماً"

المصدر: د ب أ

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أعلن السفير الأوكراني في ألمانيا فشل جهود الوساطة التي قام بها المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر في الحرب بأوكرانيا.

وقال أندريه ميلنيك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الأمر بالنسبة لنا منته تماما... إجراء شرودر مزيد من المحادثات لا معنى له بالنسبة لأوكرانيا. ومن المحزن بالطبع ملاحظة أن الأمر برمته قد باء بالفشل".

وسافر شرودر من إسطنبول إلى موسكو يوم الأربعاء الماضي، حيث أجرى محادثات - بحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) - مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليوم التالي. ولطالما

كان شرودر صديقا لبوتين، الذي يشن حربا على أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع. ويعمل المستشار الأسبق أيضا كجماعة ضغط لشركتي أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، كما أنه رئيس مجلس الإشراف على شركة النفط الروسية "روسنفت".

وأكد ميلنيك مجددا أن مبادرة حملة الوساطة جاءت من شرودر، وقال: "كان هناك بعض الأمل في تحقيق نتائج، وإلا لما كان أحد في أوكرانيا مستعدا للاستماع إليه".

وذكر ميلنيك أنه بعد ظهر يوم الأحد الماضي أبلغ شرودر وسيطا أوكرانيا شخصيا بمسار المحادثات في موسكو، وقال: "لكن النتائج كانت عديمة الجدوى تماما. لم يتم الإخبار بأي شيء جديد لم نكن نعرفه بالفعل من محادثاتنا مع الجانب الروسي... إنه لأمر مؤسف أن هذه الفرصة تبددت"، واصفا الأمر بـ"المأساة". وسبق أن أدلى السفير بتصريح مماثل لصحيفة "بيلد" الألمانية.

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