أوكرانيا: الجيش الروسي فقد 40% من وحداته المهاجمة

المصدر: د ب أ

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قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن روسيا فقدت ما يصل إلى 40% من الوحدات التي أرسلتها إلى أوكرانيا.

وتم تدمير القوات بالكامل أو فقدت قدراتها القتالية، وفقا للنشرة اليومية، التي لم تقدم أرقاما ملموسة. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وظلت المنطقة المحيطة بمدينة ماريوبول المحاصرة تواجه أخطر الأوضاع. ويحاول الجيش الروسي فرض حصار على المدينة من الأطراف الغربية والشرقية للمدينة الساحلية، لكنه تكبد "خسائر كبيرة"، وفقا للنشرة.

وقالت السلطات الأوكرانية إن نحو 20 ألف شخص من ماريوبول المطلة على بحر آزوف تمكنوا من الوصول إلى بر الأمان يوم الثلاثاء.

وتمكن ما يقرب من 30 ألف مدني في جميع أنحاء البلاد من مغادرة المناطق المهددة يوم أمس الثلاثاء، لكن طابورا يحمل إمدادات الإغاثة إلى ماريوبول لا يزال يعرقله الجنود الروس، حسبما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن المقرر أن يستأنف الوفدان الأوكراني والروسي مفاوضاتهما اليوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي إن المطالب بدأت تصبح "أكثر واقعية"، محذرا في الوقت نفسه من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن ترتضي أوكرانيا بالمحادثات.

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