أمريكا تسخر من العقوبات الروسية لهذا السبب

المصدر: د ب أ

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سخرت الحكومة الأمريكية من العقوبات الروسية على الرئيس الأمريكي جو بايدن وساسة أمريكيين آخرين.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، في واشنطن أمس الثلاثاء "أود أن أشير أولا إلى أن الاسم الكامل للرئيس بايدن هو جوزيف روبينيت بايدن الابن، لذا ربما عاقبوا والده المتوفى".

يشار إلى أن اسم والد الرئيس الأمريكي هو جوزيف روبينيت بايدن، وعليه فإنه هو الذي يخضع الآن للعقوبات.

وأضافت بساكي:"لن يكون مفاجئا لأحد منكم أن أيا منا لا يعتزم القيام برحلة سياحية إلى روسيا".

وردا على العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أصدرت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء قائمتها الخاصة تضمنت 13 اسما لم يعد مسموحا لهم بدخول البلاد.

ومن بين من تضمنتهم القائمة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، و بساكي، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

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