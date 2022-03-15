المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

فرّ نحو 1,4 مليون طفل من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير، فباتت حرب أوكرانيا تحوّل طفلًا واحدًا إلى لاجئ كلّ ثانية، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم "يونيسف" جيمس إلدر لصحافيين في جنيف "في المعدّل، وكل يوم على مدى الأيام العشرين الأخيرة في أوكرانيا، تحوّل أكثر من 70 ألف طفل إلى لاجئين"، أي ما يعادل 55 طفلا كل دقيقة "أو تقريبا طفل كل ثانية".

وشدّد على أن "هذه الأزمة، من ناحية السرعة والحجم، غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية".

وحذّر من أن "مثل جميع الأطفال المُهجّرين من منازلهم بسبب الحروب والنزاعات، إن الأطفال الأوكرانيين الذين يصلون إلى هذه الدول الحدودية هم عرضة لخطر الانفصال عن عائلتهم ولخطر العنف والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر".

وأضاف "هم بحاجة ملحّة للأمان والاستقرار وخدمات رعاية الأطفال".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز