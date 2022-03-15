أوكرانيا: ارتفاع حصيلة الهجوم على برج للتلفزيون إلى 19 قتيلاً

المصدر: د ب أ

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أعلنت الحكومة الأوكرانية أن عدد القتلى جراء هجوم استهدف برجا للتليفزيون بالقرب من مدينة ريفني بشمال غرب البلاد قد ارتفع بشكل كبير.

وصرح الحاكم الإقليمي فيتالي كوفال لقناة رادا التليفزيونية بأنه تأكد مقتل 19 شخصا، وإصابة تسعة آخرين حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وبالإضافة إلى برج البث، تعرض مبنى إداري قريب منه لهجوم في قرية أنتوبيل المجاورة.

وتتهم كييف القوات الروسية بقصف المناطق السكنية والمدنيين على نحو متعمد، وهو ما تنفيه موسكو.

وتقول روسيا إنها لا تستهدف المنشآت العسكرية فحسب، بل والبنية التحتية للمعلومات والاستخبارات في أوكرانيا.



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