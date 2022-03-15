الهند تراجع إجراءات التعامل مع ترسانة الصواريخ

المصدر: د ب أ

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قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، أمام البرلمان الهندي اليوم الثلاثاء، إنه "على الرغم من صرامة" إجراءات التعامل مع الصواريخ، فهي تخضع للمراجعة حاليا وسيتم تعزيزها بقدر أكبر، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الثلاثاء.

وتأتي تصريحات الوزير الهندي بعد أن أطلقت بلاده في الأسبوع الماضي، صاروخا عن طريق الخطأ، على دولة باكستان.

وقال الوزير أمام البرلمان إن الصاروخ تم إطلاقه مساء يوم الأربعاء الماضي على باكستان، عن طريق الخطأ، أثناء القيام بأعمال صيانة روتينية، مضيفا أن "الهند تعاملت مع الواقعة على نحو بالغ الجدية".

وأضاف إن ترسانة الصواريخ الهندية محمية من خلال بروتوكولات قوية.

وفي الوقت نفسه، أوضح أن هناك تحقيقات جارية بشأن عملية إطلاق الصاروخ غير المقصودة، وأنها ستكشف عن الأسباب الحقيقية لوقوع الحادث.



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