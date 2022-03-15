«حرب الفضاء».. ناسا: سنعيد رائد الفضاء الأمريكي من سويوز الروسية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مسؤولون من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن رائد فضاء أمريكيا ما زال من المقرر أن يعود من محطة الفضاء الدولية مع رائدي فضاء آخرين على متن مركبتهم الروسية سويوز في وقت لاحق هذا الشهر على الرغم من العداء الأمريكي الروسي بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

كما قال جويل مونتالبانو مدير برنامج محطة الفضاء الدولية في ناسا أمس الاثنين أن التعاون الروسي الأمريكي على المحطة التي تضم حاليا أربعة أمريكيين وروسيين اثنين وألمانيا واحدا ما زال بعيدا عن التوتر.

وكان التعاون الأمريكي الروسي طويل الأمد في مجال الفضاء قد أصبح موضع شك الشهر الماضي عندما قال دميتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس إن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا قد تدمر فريق العمل على محطة الفضاء الدولية وقد تؤدي إلى زوال المحطة نفسها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز