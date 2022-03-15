مقتل 15 شخصاً على الأقل في هجوم على حافلة في بوركينا فاسو

المصدر: د ب أ

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لقي 15 شخصا حتفهم، من بينهم 13 شرطيا ومدنيان، بعدما انفجر لغم أرضي في حافلتهم الصغيرة مطلع هذا الأسبوع، وفقا لبيان للجيش في بوركينا فاسو أمس الاثنين.

وقع الحادث بالقرب من قرية "تاباركو" الشمالية أول أمس الأحد. وبعد الانفجار تعرضت الحافلة لهجوم من مسلحين مجهولين، مما أسفر عن إصابة خمسة من عناصر الشرطة.

وتعاني بوركينا فاسو، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، من أزمة إنسانية حادة منذ العام 2019. وتنشط جماعات مسلحة، يدين بعضها بالولاء لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في بوركينا فاسو وكذلك في مالي والنيجر المجاورتين.

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