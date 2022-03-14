بالصور.. ماكرون بملابس غير رسمية في الإليزيه

المصدر: د ب أ

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التقطت المصورة الخاصة لقصر الإليزيه، سوازيج دي لا مويسونيير، صوراً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أظهرت أنه لم يحلق لحيته ويرتدي سروالاً من الجينز وقميصاً أسود به غطاء خاص بوحدة المظليين، وذلك أثناء متابعته الجهود الدبلوماسية للحرب الروسية في أوكرانيا من داخل القصر الرئاسي.

وأظهرت تلك الصور، التي تم التقاطها أمس، ماكرون وهو يضع ملفات تحت ذراعه، وملفات أخرى على مكتبه بالقصر الرئاسي.

ويشير شعار «سي بي إيه 10»، الموضوع على غطاء الرأس، إلى الزي الخاص بوحدة مظلات فرنسية خاصة تتم الاستعانة بها في عمليات الكوماندوز والاستطلاع الخاص.

وبحث الرئيس الفرنسي هاتفياً، أمس، مع العديد من الزعماء، من بينهم الرئيسان الأمريكي جو بايدن والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويسمح الرئيس الفرنسي، البالغ من العمر 44 عاماً، الذي عادة ما يُظهر أناقة منقطعة النظير في جميع الفعاليات الوطنية والدولية، بأن يتم التقاط صور له من آن إلى آخر وهو يرتدي ملابس غير رسمية.

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