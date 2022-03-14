أوكرانيا: فتح 10 ممرات إنسانية من المدن المحاصرة

المصدر: د ب أ

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قالت الحكومة الأوكرانية إنه تم التخطيط لفتح عشرة ممرات إنسانية اليوم الاثنين لإجلاء المدنيين من البلدات والقرى المحاصرة في أوكرانيا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إن هناك محاولة أخرى سوف تتم لتوصيل قافلة محملة بالأغذية والأدوية إلى مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

ووفقا لفيريشتشوك، تم التخطيط لفتح ستة ممرات في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف، وثلاثة ممرات أخرى في منطقة لوهانسك في شرق أوكرانيا.

وكانت عدة محاولات في الأيام القليلة الماضية قد أخفقت.

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