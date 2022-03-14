كييف بتفاؤل حذر: المحادثات مع موسكو ستركز على وقف النار والانسحاب والسلام

المصدر: د ب أ

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كتب مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولاك على تويتر أن الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا اليوم الاثنين سوف تركز على تحقيق "السلام ووقف إطلاق النار والانسحاب الفوري لجميع القوات والضمانات الأمنية".

وقال بودولاك: "حوار صعب. على الرغم من أن روسيا تدرك عدم جدوى أفعالها العدوانية، إلا أنها تتوهم أن 19 يوما من العنف ضد المدن المسالمة هي الاستراتيجية الصحيحة".

ومن المقرر عقد المفاوضات عبر رابط فيديو اليوم بين الجانبين.

وأعربت كل من كييف وموسكو أمس الأحد عن تفاؤل حذر بشأن مسار محادثات السلام بين البلدين، حتى مع تكثيف الهجمات الروسية على أوكرانيا

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