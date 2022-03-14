بعد 7 أعوام..أستراليا وهولندا تقاضيان روسيا بتهمة إسقاط طائرة ماليزية!

المصدر: د ب أ

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بدأت كل من أستراليا وهولندا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد روسيا، تتعلق بإسقاط الطائرة "إم إتش 17" التابعة للخطوط الجوية الماليزية، وذلك بعد مرور أكثر من سبعة أعوام على تحطمها، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين.

وأفادت الحكومة الهولندية بأن الخطوة التي تم اتخاذها في "المنظمة الدولية للطيران المدني "، تأتي بعد أن أنهت روسيا "من جانب واحد" المفاوضات مع الدولتين، إلى جانب الملاحقة القضائية الوطنية لأربعة من المشتبه بهم في الحادث.

وتؤكد كل من أستراليا وهولندا منذ أيار/مايو في عام 2018، أن روسيا مسؤولة بموجب القانون الدولي عن التسبب في وقوع الحادث.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، اليوم الإثنين، إن "مجلس الوزراء سيستمر في القيام بكل ما في وسعه لمحاسبة روسيا على إسقاط الطائرة /إم إتش 17/ والحفاظ على النظام القانوني الدولي".

وأضاف أن "مقتل 298 مدنيا، من بينهم 196 هولنديا، لا يمكن ولا يجب أن يظل بدون أي عواقب".

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