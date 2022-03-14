"الصحة العالمية": 3 ملايين أوكراني فروا للخارج و6.7 ملايين نزحوا داخلياً

المصدر: د ب أ

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أظهرت تقديرات نشرتها منظمة الصحة العالمية بشأن أوكرانيا أن 18 مليون شخص في البلاد تضرروا من الهجوم الذي تشنه روسيا على بلادهم.

وذكر المكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا أن 7ر6 مليون شخص من هؤلاء نزحوا داخليا، فيما فر نحو ثلاثة ملايين لخارج البلاد.

وأكدت المنظمة أنها، ومنذ بداية الهجوم الروسي، تعمل على مدار الساعة لضمان تدفق مستمر للإمدادات الصحية حتى تكون لدى دول الجوار البنية التحتية والخبرة لتلبية الاحتياجات الملحة للاجئين، ولدعم النظام الصحي في أوكرانيا لتلبية الاحتياجات الصحية الآنية للأفراد داخل حدود البلاد.

ولفتت إلى أن سلاسل التوريد تضررت بشدة، وتوقف الكثير من الموزعين عن العمل، كما يتعذر الوصول إلى بعض المخزونات بسبب العمليات العسكرية.

وشددت على أنها تنسق مع شركائها لتقديم المساعدة الصحية الإنسانية، سواء في داخل أوكرانيا أو على حدودها، ولتوفير الدعم الفني والنشر السريع للفرق الطبية.



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