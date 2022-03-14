روسيا: الاتفاق على تسوية محتملة مع أوكرانيا يتطلب موافقة أممية

المصدر: د ب أ

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أعلن مدير دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيوتر إيلييتشوف، أن روسيا لا تستبعد أن تتطلب اتفاقية تسوية محتملة بين موسكو وكييف موافقة من جانب مجلس الأمن الدولي.

وقال في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "في هذه اللحظة، حيث لم يتوصل الجانبان إلى أي اتفاقات ملموسة، فمن السابق لأوانه الحديث عن اتخاذ أي قرار سيوافق عليه في مجلس الأمن الدولي. لكن لا يجب استبعاد مثل هذا التطور للأحداث".

وذكر في الوقت ذاته أن اتفاقيات مينسك تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202، مضيفا أن "ذلك لم يؤثر على تنفيذها من قبل الجانب الأوكراني".

من جانبه، أشار رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الخارجية، عضو الوفد الروسي، ليونيد سلوتسكي، إلى أنه في حالة مقارنة مواقف الجانبين الروسي والأوكراني في بداية المفاوضات واليوم، من الممكن الحديث عن تحقيق تقدم ملموس، وفقا لموقع قناة "آر تي عربية" الروسية.

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