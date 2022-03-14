تايوان: العثور على طيار تحطمت طائرته العسكرية

المصدر: د ب أ

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أعلن المتحدث باسم المكتب الرئاسي التايواني، تشانج تون هان، في رسالة نصية، العثور على طيار كان يقود طائرة ميراج 2000 عسكرية بعد أن تمكن من النجاة بنفسه من الطائرة قبل تحطمها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث القول إن الطيار آمن وفي وعيه، وهو في طريق العودة إلى قاعدته الجوية.

وأصدرت الرئيسة التايوانية تساي إنج-ون تعليماتها لوزارة الدفاع بمواصلة البحث عن الطائرة وتوضيح سبب تحطمها.

كانت الطائرة المقاتلة قد أقلعت الساعة 1008 صباح اليوم الاثنين من قاعدة تايتونج الجوية في تدريب روتيني ولكنها أبلغت عن عطل ميكانيكي في وقت لاحق، وفقا لبيان صادر عن سلاح الجو التايواني.

وتمكن الطيار من القفز من الطائرة الساعة 1126 صباحا؛ وتم تشكيل فريق عمل للتحقيق فى ملابسات وقوع الحادث.

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