مسؤول بالقرم يعلن ربط شبه الجزيرة بمنطقة دونباس الانفصالية بممر بري

المصدر: د ب أ

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أعلن نائب رئيس شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، أنه جرى ربط شبه الجزيرة بمنطقة دونباس الانفصالية في شرق أوكرانيا بممر بري.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن جورجي مرادوف القول إن القوات الروسية سيطرت على الطريق من القرم إلى ماريوبول. ولم يصدر بعد تأكيد من الجانب الأوكراني.

وأوضح مرادوف أن من شأن هذا أن يساعد في تزويد منطقة دونيتسك بالإمدادات الإنسانية.

يأتي هذا بينما أعلنت كييف أن القوات الروسية منعت قافلة من المساعدات من الوصول لمدينة ماريوبول المحاصرة في دونيتسك.

ويفترض المراقبون أن أحد أهداف الهجوم الروسي على أوكرانيا كان إنشاء ممر بري يربط بين المناطق الانفصالية المتاخمة لروسيا في شرق أوكرانيا وبين شبه جزيرة القرم.

وكانت روسيا ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014.

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