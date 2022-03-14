في تطور ملفت.. ألمانيا تفاوض لشراء مقاتلات إف-35 الأمريكية

المصدر: د ب أ

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ترغب الحكومة الألمانية في تزويد قواتها الجوية بمقاتلات أمريكية الصنع من طراز الشبح "إف-35"، وفقا لما ذكرته مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت المصادر اليوم الاثنين إنه من المقرر شراء المقاتلات من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية كطراز يخلف أسطول "تورنادو" الذي يُجرى استخدامه منذ أكثر من 40 عاما.

وتعتبر طائرة F-35 أحدث طائرة مقاتلة في العالم. وبسبب شكلها الخاص وطلائها الخارجي يصعب على رادار العدو اكتشافها.

وقالت المصادر إن القوات المسلحة الألمانية تخطط لشراء ما يصل إلى 35 من المقاتلات الشبح.

وفي الشهر الماضي أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن زيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي، موضحا أنه سيجعل استثمارات الأمة أعلى من الالتزام الرئيسي البالغ 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يجبر الصراع الأوكراني برلين على إعادة التفكير في سياستها الدفاعية.

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